برصاص صديقه: مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وسائل إعلام سعودية مقتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، بإطلاق نار إثر خلاف شخصي، حيث أصيب بجروح بالغة الخطورة توفي على إثرها.
وذكرت وسائل الإعلام السعودية أن الحارس الجريح توفي، مساء السبت، بعد أن نقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.
وأفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، اليوم الأحد، إن "اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين قتل بإطلاق نار إثر خلاف شخصي في جدة"، دون تفاصيل أكثر.
وأكد أحد الحسابات المعروفة باسم بن عويد على تويتر مقتل اللواء عبد العزيز الفغم، الذي اشتهر بملازمته الدائمة للملك سلمان.
ونشر بن عويد ثلاث تغريدات ذكر فيها أن اللواء الفغم قتل مساء أمس السبت، في منزل أحد أصدقائه برصاصات أطلقها صديق آخر إثر خلاف بينهما، ثم اشتبك القاتل مع قوات الأمن خارج المنزل فأردته قتيلا.
وشكك مغردون في رواية وفاة اللواء الفغم، وتساءل بعضهم عن سبب وجود قوات الأمن خارج المنزل وقت الحادثة، وعن قتل الجاني مباشرة لإغلاق الملف، حسب قولهم.
وسرعان ما تصدر وسم #عبدالعزيز_الفغم التداول (الترند) السعودي، وقد عُرف اللواء عبد العزيز الفغم بقربه الشديد من الملك سلمان وحمايته في كثير من المواقف. وأكد ابن شقيق اللواء الفغم بداح الفغم عبر تويتر خبر مقتل عمه.
يذكر أن الفغم كان أيضا حارسا شخصيا للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.
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