شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تمنع مدارس ذمار من الاحتفاء بذكرى 26 سبتمبر والان مع التفاصيل

منعت مليشيات الحوثي الإرهابية، السبت 28 سبتمبر /أيلول 2019م، جميع مدارس محافظة ذمار من الاحتفاء بالعيد الوطني الـ57 لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة.

ونقلت وكالة "خبر" للأنباء عن مصادر تربوية قولها، إن المليشيات الحوثية أصدرت توجيهات لجميع مديري المدارس بمنع الاحتفاء بالعيد الوطني لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة، والذي كان من المقرر الاحتفاء بها يومنا هذا السبت.

وتابعت المصادر، إن المليشيات هددت بفصل مديري المدارس وإيداعهم في سجونها إذا تم الاحتفاء بالمناسبة، بالإضافة إلى تغيير جميع معلميها بآخرين من الجماعة.

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ونوهت المصادر، أن المليشيات ألزمت جميع مديري ومعلمي المدارس بإحياء ذكرى النكبة الذي يصادف 21 سبتمبر في عموم مدارس المحافظة، والذي تم الاحتفاء به السبت المنصرم.

يذكر أن المليشيات الحوثية منعت المواطنين من أبناء محافظة ذمار من إيقاد الشعلة في النادي الأحمر وسط المدينة احتفاءً بالعيد الـ 57 لثورة 26 سبتمبر الخالدة.