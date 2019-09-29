مباشر قطر: الاقتصاد القطري يدفع النصيب الأكبر من ضريبة السياسات الخاطئة لتميم

لا يزال الاقتصاد القطري يدفع النصيب الأكبر من ضريبة السياسات الخاطئة ، التي ينتهجها النظام القطري بقيادة تميم بن حمد ، حيث أدت سياسات النظام الداعم للإرهاب إلى مقاطعة عدد من الدول العربية للدوحة ، الأمر الذي ترتب عليه مجموعة من الإجراءات أفقدت الاقتصاد القطري مجموعة واسعة من الامتيازات .

موقع مباشر قطر ، كشف فى تقرير له أنه فى ضوء هذه السياسات ، التي يتبناها النظام القطري ، تتواصل الخسائر الاقتصادية ؛ لتظل البورصة القطرية واحدة من أبرز المؤشرات التي تعكس فشل سياسات تميم بن حمد وتخبطها ، حتى أصبح اللون الأحمر الذي يسيطر على مؤشرات الأداء في البورصة هو السمة الغالبة دائما .

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واستمرارا لهذه الخسائر، تراجعت بورصة قطر في ختام تداولات الخميس ، وسط انخفاض لـ4 قطاعات ، أبرزها البنوك والخدمات المالية ، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 0.20 في المائة ؛ لتوجه هذه المؤشرات رسالة إنذار إلى نظام تميم بن حمد ، وتدعوه إلى التراجع عن سياساته والاعتراف بأخطائه .

وأوضح الموقع أن تميم بن حمد،ومع مواصلة المكابرة وعدم اعترافه بالأخطاء التي ارتكبها على مدار السنوات الماضية ، يدفع الاقتصاد القطري نحو المزيد من الخسائر، دون أن تظهر أي ملامح لعودة الاستقرار المالي ، ما لم يتراجع تميم عن سياساته .