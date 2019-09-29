شكرا لقرائتكم خبر عن حجة.. غارات جوية عنيفة على مواقع وتجمعات المليشيا بحرض والان مع التفاصيل
قصفت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء أمس، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف وعلى علو منخفض في أجواء المديرية التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.
ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.
ويوم أمس تعرضت مواقع وتحركات المليشيا في المديرية لقصف جوي ومدفعي عنيف.
وتشهد المديرية، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا.
وتحاول قوات الشرعية، ممثلة بالمنطقة العسكرية الخامسة، استعادة السيطرة على مديرية حرض بشكل كامل بعد أن وصلت إلى مشارف مركز المديرية.
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