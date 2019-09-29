شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: إيران توسع تخصيب اليورانيوم في انتهاك جديد للاتفاق النووي والان مع التفاصيل
كشف تقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران انتهكت مجدداً الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية بتخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة، وتعتزم تنصيب المزيد من هذه الأجهزة.
وقالت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء: "في 25 سبتمبر (أيلول) 2019، تحققت الوكالة من أن كل أجهزة الطرد المركزي في الخطين الثاني والثالث تخزن أو تستعد لتخزين اليورانيوم المخصب".
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