شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يرفض طلب إيران رفع العقوبات والان مع التفاصيل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه رفض طلب إيران رفع العقوبات مقابل إجراء محادثات، ليقدم رواية متناقضة مع رواية الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي قال في وقت سابق اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة عرضت رفع القيود لتسهيل عقد اجتماع.
وكتب ترامب على تويتر "إيران أرادت مني رفع العقوبات المفروضة عليهم من أجل الاجتماع. وقلت بالطبع لا!".
واختتم روحاني الخميس، جدول أعماله في نيويورك بمؤتمر صحافي أوضح فيه مجدداً أنه لن يتم التفاوض لحين رفع واشنطن عقوباتها.
وقال الرئيس الإيراني: "إذا جاءت لحظة ترفع فيها هذه الشروط المسبقة من على الطاولة، بالطبع سيكون هناك احتمال للحديث مع الولايات المتحدة".
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