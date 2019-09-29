شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تقرير يرصد كافة اعترافات قناة الجزيرة بالفبركة والأكاذيب والان مع التفاصيل

عرضت قناة "اكسترا نيوز" تقريرًا يرصد كافة اعترافات قناة الجزيرة بالفبركة والأكاذيب التى تتنازل زورا وبهتانا ما أسموه "مظاهرات" ضد الدولة المصرية. وتضمن الفيديو اعترافات أحد مذيعى القناة القطرية، بخطأ الصور والفيديوهات التى بثتها قناة الجزيرة عن مظاهرات الجمعة، واتضاح تكرار الشخصيات المشاركة فى المظاهرات فى أكثر من محافظة خاصة ظهور ذات أشخاص فى مظاهرتين مختلفتين الأولى فى الوراق والثانية فى قنا. وفى وقت سابق خرج مذيع قناة الجزيرة وهو يتململ ويتخبط فى حديثه ليعلن فى نهاية الأمر بصحة ما قاله المصريون ويزعم أنه خطأ فنى، غير مقصود، وهذه ليست المرة الأولى التى تعلن خلالها القناة القطرية عن وجود خطأ دائماً ما يكون فنياً، أو غير مقصود، الأمر الذى دفع المصريون إلى مطالبتهم بالاعتراف بكذب كافة ما ينشرونه ويعلنوا السبب وراء هذا التضليل.

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