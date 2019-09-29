شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالفتاح البرهان يتعهد ببناء سودان مستقر وديمقراطي والان مع التفاصيل

تعهد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ببناء وطن آمن ومستقر ديمقراطي، يتساوى فيه الجميع بالحقوق والواجبات، تحقيقا لأهداف الثورة. وقال البرهان إن أهم واجبات المرحلة الانتقالية بناء السلام المستدام . ودعا البرهان خلال مخاطبته الحامية العسكرية بنيالا، قادة الحركات المسلحة المشاركة في بناء السلام وهياكله وتنمية البلد. Advertisements وأضاف أن السودان أصبح ملكا للجميع والكل فيه شركاء، وأنهم يدعون لبناء البلد بمثل تجربة الثورة المجيدة التي أصبحت تجربة فريدة يعتز بها العالم كله، داعيا إلى إنجاح هذه التجربة. وأشار إلى أن نجاح التجربة مرتبط بالوفاء للقوات المسلحة والقوات النظامية واحترامها. وتابع: نحن سنضرب مثلاً لكل المشككين والمخذلين بأننا حريصون أكثر على الديمقراطية ونجاح المرحلة الانتقالية ليعبر البلد لجو حر ديمقراطي معافى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالفتاح البرهان يتعهد ببناء سودان مستقر وديمقراطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.