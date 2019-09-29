تفاصيل أولية لمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

ذكرت وسائل إعلام سعودية، إن اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان قُتل على يد أحد أصدقائه بسبب خلاف شخصي.

وقالت قناة الإخبارية السعودية إن اللواء الفغم لقي مصرعه بإطلاق نار إثر خلاف شخصي في مدينة جدة السعودية.

خلاف شخصي قديم

ونقلت صحيفة "المرصد" السعودية، رواية لتفاصيل مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم عن حساب "بن عويد" الشهير على موقع "تويتر".

وحتى كتابة التقرير لم تُصدر السلطات السعودية أي تفاصيل حول مقتل اللواء الفغم.

وقال حساب "بن عويد" إن اللواء "قتل مساء أمس السبت في منزل صديقه فيصل السبتي، حيث تم إطلاق النار عليه من صديق آخر سابق له بعد اقتحام المنزل بسبب خلاف بينهما".

وأضاف "بن عويد" في تغريدة أخرى أن "الفغم كان في زيارة لمنزل صديقه (فيصل السبتي) وبحضور أخيه (تركي السبتي)، ودخل الجاني عليهما في المنزل (وهو صديق سابق للواء) ونشب بينهما نقاش بسبب خلاف شخصي قديم".

وأشار الحساب إلى أن الجاني "قام بإطلاق النار عقب تطور النقاش بينهما، ليقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، ويصيب تركي السبتي، شقيق صديقه، كذلك عامل فلبيني بالمنزل، ثم فر هاربا، مضيفا "أثناء هروب الجاني اشتبك مع الجهات الأمنية في الخارج ليحدث تبادل لإطلاق النار، فيلقى مصرعه فورا".

من جانبه، أكد أحد أقارب الفغم، بداح بن طلال الفغم، عبر حسابه بموقع "تويتر" الرواية قائلا "رحم الله عمي اللواء عبدالعزيز بداح الفغم بعد مقتله حينما كان في منزل صديقه على يد صديق ثالث لهما (غدرا) وذلك مساء يوم أمس السبت".

الأكثر تداول عالميا..

وتصدر اسم اللواء تداول عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان، الوسوم الأكثر تداول عالميا بموقع "تويتر" بعد تقارير عن وفاته صباح الأحد.

ونعى اللواء الغفم عدد من المقربين منه، وأمراء ومسؤولون سعوديون، وذكروا عددا من مآثره واصفين إياه بالحارس الأمين.

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فقال تركي الدخيل، سفير السعودية في الإمارات "جسّد عبدالعزيز الفغم رحمه اللّه علاقة الملك/الأب بالمواطن/الابن، هذه العلاقة لا يفهمها بعض إخواننا العرب، فاستغربوا تفاعل السعوديين الكبير وحزنهم على رحيل البطل".

وأضاف "حَملُ الفغم غفر الله له، عصى الملك سلمان أو نظارته، أفعال يفتخر بها المرحوم، وهي قربته من السعوديين".

وقال ثامر السبهان، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج "رحمك الله كنت نعم الأمين وكنت أخ وزميل وصديق وجبر الله قلوب انكسرت بفراقك وصبر اهلك ومحبيك عبدالعزيز الفغم في ذمة الله".

بينما وصف الإعلامي السعودي، عبدالله المديفر وفاة الفغم بـ "الفاجعة"، قائلا "فاجعة وطن ..ورحل الحارس الأمين".

وأضاف الإعلامي بدر آل زيدان "آلمني خبر وفاة عبدالعزيز الفغم ..، كان يجمع كل الصفات النبيلة، أمانة، شرف، ولاء وقوة .. لا أتوقع أن يعيد الزمن رجل كهذا الرجل، رحمه الله واسكنه فسيح جناته".

وعبر الفنان فايز المالكي عن حزنه قائلا "عبدالعزيز الفغم .. نعزي خادم الحرمين الشريفين .. والأمير محمد بن سلمان .. وقبيلة مطير والشعب السعودي.. في فقيد الوطن .. الشهيد عبدالعزيز بداح الفغم .. نسال الله ان يلهم أهله ومحبينه الصبر والسلوان".

أفضل حارس شخصي في العالم..

تخرج عبد العزيز الفغم من الكلية العسكرية للملك خالد، بعدها جاء تعيينه من قبل الحرس الوطنى السعودى في وظيفة لواء خاص، ثم نُقلَ للخدمة في الحرس الملكي.

حاز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قبل منظمة الأكاديمية العالمية، وتلقى ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى لواء عام 2017.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر في منتصف العام 2017، أمرا ملكيا بترقية عبد العزيز الغفم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.