مجلس الديوانية يصوت على اقالة المحافظ الشعلان ويختار النائي بدلا عنه

افاد مصدر محلي، الاحد، بان مجلس الديوانية صوت على اقالة المحافظ زهير الشعلان من منصبه.
وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "مجلس الديوانية عقد مساء امس جلسة طارئة وصوت على اقالة المحافظ زهير الشعلان من منصبه".
واضاف ان "التصويت ب١٨ من اصل ١٩ حاضرين"، مشيرا الى ان "المجلس صوت اختيار فيصل النائي محافظا للديوانية".
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