الارشيف / اخبار العالم

رحيل اللواء الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية

الأحد 2019/9/29 10:02 ص بتوقيت أبوظبي

اللواء الفغم خلال تأمينه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أرشيفية

نعى بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير آل سعود، رحيل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الخاص لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. 

ونُقل اللواء عبد العزيز الفغم إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة؛ حيث تم الإعلان عن وفاته بعدها بساعات.

Advertisements

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال العساكر: "اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء عبدالعزيز الفغم من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان.. اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك.. وأسكنه جنتك وإنا لله وإنا إليه راجعون".

واللواء الفغم عمل حارساً شخصياً لخادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، قبل أن يتولى المهمة نفسها مع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتولى الحارس الراحل للملكين في هذه المهمة بعد مسيرة أداها والده، اللواء بداح بن عبدالله بن هايف؛ إذ ظل مرافقاً شخصياً للملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، لـ3 عقود.

كان الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر في منتصف العام 2017، أمراً ملكياً بترقية عبد العزيز الفغم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رحيل اللواء الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا