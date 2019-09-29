رحيل اللواء الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي

نعى بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، رحيل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الخاص لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ونُقل اللواء عبد العزيز الفغم إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة؛ حيث تم الإعلان عن وفاته بعدها بساعات.

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وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال العساكر: "اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء عبدالعزيز الفغم من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان.. اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك.. وأسكنه جنتك وإنا لله وإنا إليه راجعون".

واللواء الفغم عمل حارساً شخصياً لخادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، قبل أن يتولى المهمة نفسها مع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتولى الحارس الراحل للملكين في السعودية هذه المهمة بعد مسيرة أداها والده، اللواء بداح بن عبدالله بن هايف؛ إذ ظل مرافقاً شخصياً للملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، لـ3 عقود.

كان الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر في منتصف العام 2017، أمراً ملكياً بترقية عبد العزيز الفغم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.