مسؤول إعلامي: التبرع السعودي للأونروا مهم للغاية

جدة - عمرو شويل رام الله - الخليج 365:

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) عدنان أبو حسنة إن التبرع السعودي للأونروا مهم للغاية وهو يعبر عن الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والأونروا.

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وأكد أبو حسنة في تصريح له اليوم أن الدور السعودي طليعي في دعم اللاجئين الفلسطينيين بكافة مناطق العمليات وخاصة بناء العديد من المؤسسات والمنشآت وإصلاح عشرات المدارس في الأردن والضفة الغربية وغزة والقدس قبل بدء العام الدراسي.

وأشار أبو حسنه إلى أن العجز المالي للأونروا تراجع الآن إلى 89 مليون دولار بدلا من 120 مليون والذي كان قبل التعهدات الجديدة أمس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف: أمامنا جهد كبير فيما يتعلق بالتفويض وسد العجز المالي ما يتطلب جهدا استثنائيا خلال الأسابيع القادمة لضمان سير عمليات الأونروا وبرامجها بانتظام في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.