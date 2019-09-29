حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

الأحد 29 سبتمبر 2019

الطقس

كتب الخليج 365 ـ متابعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى - اسمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير. الباحة.

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ولفت التقرير إلى أن الأمطار تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.