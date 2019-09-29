صحيفة: السلام رسالة متكاملة الأركان لنهج الإمارات

الأحد 29 سبتمبر 2019

الإمارات

كتب متابعات_الخليج 365

أكدت صحيفة " الاتحاد " الإماراتية أن السلام رسالة متكاملة الأركان لنهج الإمارات العربية المتحدة ليس على الأرض فقط وإنما في الفضاء أيضاً من تحية رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري بإطلاق عصر جديد لمساهمة الدولة في علوم الفضاء، إلى التفاؤل ببداية مرحلة جديدة لتحول المنطقة مركزاً حضارياً في السنوات المقبلة، اختصرت كلمة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمام الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشكلات المنطقة، وحلولها أيضاً عبر المسار السياسي.



وأضافت الأزمات معروفة من فلسطين إلى اليمن وسوريا وليبيا، وتصاعد ظاهرة الإرهاب والتطرف عبر دعم " دول مارقة "، واستمرار انتهاكات إيران لسيادة الدول الأخرى سواء بشكل مباشر أو من خلال ميليشياتها. والمطلوب إعادة النظر في أسباب تعثر الجهود الدولية في حل النزاعات، والتوصل إلى عمل متعدد الأطراف من أجل تعزيز السلام والأمن والتوصل إلى حلول مستدامة.

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وتابعت رسالتنا في السلام أكدت على التسامح ليس من منطلق وثيقة الأخوة الإنسانية التي انطلقت من أبوظبي فحسب، وإنما من اعتمادها نهجاً ثابتاً لدفع التنمية إلى الأمام وبناء مستقبل مشرق بمشاركة فاعلة من الشباب ودور محوري للمرأة.

وأوضحت الصحيفة في ختام افتتاحيتها أن هدفنا نشر السلام ومساعدة الشعوب إنسانياً وإغاثياً. ومستمرون في جهودنا لتحقيق الاستقرار في منطقتنا التي عانت الكثير. ولن نسمح للدول الراعية للإرهاب بأن تنجح في عرقلة الحلول السلمية. بل سننتصر في تغليب الحل السياسي، وسنستعيد حقوقنا في استعادة جزرنا الثلاث المحتلة "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" مهما طال الزمن. والأهم أن سلامنا وقيم تسامحنا ستهزم بالتأكيد سياسات التخريب والتآمر أياً كانت.