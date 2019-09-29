تقرير: إيران توسع تخصيب اليورانيوم في انتهاك جديد للاتفاق النووي

إيران توسع تخصيب اليورانيوم

كتب متابعات_الخليج 365

كشف تقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران انتهكت مجدداً الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية بتخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة، وتعتزم تنصيب المزيد من هذه الأجهزة.

وقالت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء: "في 25 سبتمبر (أيلول) 2019، تحققت الوكالة من أن كل أجهزة الطرد المركزي في الخطين الثاني والثالث تخزن أو تستعد لتخزين اليورانيوم المخصب".

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