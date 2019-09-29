إعلامي مصري:برامج قنوات الجزيرة لا تختلف عن قذائف ومتفجرات الإرهابيين

الأحد 29 سبتمبر 2019

قناة الجزيرة

كتب متابعات_الخليج 365

أكد الإعلامي المصري وائل الإبراشي، أن الجميع يكتشف يومًا أن القائمين على قناة الجزيرة يقدمون أنفسهم على أنهم قناة إخبارية، موضحًا أنهم قدموا حلقة خصيصًا لانتقاد برنامج كل يوم، قائلا: "اللى بيتعاقد مع قناة الجزيرة كأنه يتعاقد مع المخابرات القطرية ومع التنظيم الدولة للإخوان".

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وأضاف وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية ONE، أن قنوات الجزيرة كل ما يهمها هو أن يستيقظوا من نومهم فيجدون مصر قد سقطت، متابعاً: "كل شغلهم الشاغل أن تقسط مصر، حتى حديث مقدم برنامج استعان بأغنية فيروز فى مقدمته التحريضية".

وتابع وائل الإبراشي، أن القائمين على قناة الجزيرة يتعاملون مع الوضع فى مصر على التحريض فقط، موضحاً أن قنوات الجزيرة هى منصة إرهابية توجه قذائف الإرهاب، ولا تختلف عن الإرهاب فى شيء، موضحًا: "الكلمة فى القناة بهذه الشكل لا تختلف عن متفجرات الإرهابيين".