شاهد.. إعلامي مصري يكشف مخطط قناة الجزيرة القطرية

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الأحد 29 سبتمبر 2019
قناة الجزيرة
كتب
متابعات_الخليج 365
عرض الإعلامي المصري محمد الباز، تقريراً صادراً عن معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط الأمريكي "ميمري"، يكشف مخطط قطر لنشر الفوضى في مصر.
واستعرض الباز خلال تقديمه برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديو لمدير المعهد وهو يؤكد أن قناة الجزيرة القطرية تروج لبعض الجماعات الجهادية، وقيادتها.
ولفت "الباز"، إلى أن تقرير المعهد كشف أن قطر تقدم سبل الدعم كافة لجماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر، موضحا أن وسائل الإعلام القطرية، خاصةً «الجزيرة»، شجعت دعوات التظاهر ضد الدولة المصرية، بل سعت إلى تأجيجها بشكل كبير.
وأشار إلى أنه وفقا للتقرير: «القناة القطرية اعتمدت على بث فيديوهات المقاول المصري محمد علي، الذي دعا إلى التظاهر في الشوارع ضد النظام، بل ونشرتها كاملة منذ اليوم الأول لظهورها على مدار ساعات وفي كافة برامجها، وأجرت مناظرات داخل استديوهاتها حول مزاعمه، بمشاركة معارضين للدولة مثل علاء الأسواني وعصام حجي».
وأضاف الباز، أن التقرير رصد أنه في 18 سبتمبر خصصت قناة «الجزيرة مباشر»، رقم خط ساخن على تطبيق "واتس أب"، للحث على تصوير مقاطع «فيديو» للتظاهرات المزعومة، وتم الإعلان عن الخط الساخن على الحساب الإلكتروني لحسام يحيى، أحد مذيعي "الجزيرة".
وعلق الباز قائلًا: كل القنوات كانت تنقل ما يحدث في مصر، ولكن الجزيرة كانت منصة حرب ضد الدولة المصرية".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.