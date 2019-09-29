عاجل.. وفاة الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين

الموجز

توفى اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونُقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة.

كان اللواء الراحل عبدالعزيز الفغم، حارساً شخصياً للملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبعد وفاته أصبح حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبدالعزيز، وأصدر الملك سلمان، منتصف 2017، أمرا ملكيا بترقية عبدالعزيز الغفم "ترقية استثنائية" إلى رتبة لواء، وفقا لجريدة "الشرق الأوسط".

نعى عدد كبير من السعوديين، اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد وفاته اليوم، عقب نقله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة.

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وفي غضون دقائق عقب إعلان الوفاة، تصدر "هاشتاج" عبدالعزيز الفغم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ونعى السعوديون الفغم ببالغ الحزن.

ونعى مكتب مدير ولي العهد، بدر العساكر، وفاة الفغم، عبر صفحته الخاصة بموقع تويتر: "اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء #عبدالعزيز_الفغم من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان.. اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك.. وأسكنه جنتك وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب حساب باسم "ياسمين" ناعيا الفغم: "استأذنك بـ اروح يا عالي الشأن ما ودي اخليك بس غدروا فيّ، عشت العمر خادم تحت ظل سلمان وأكبر شرف خدمتك وأكبر فخر لي".

ورثى الشاعر السعودي سلطان بن بتلاء اللواء عبدالعزيز الفغم، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "وش هالصباح اللي ما غرّد به الطير؟ يفزع وطن ويفزّ من حلو نومه ما نعترض يالله بحكم المقادير ما دام ما للآدمي.. غير يومه هذا ما هو فقيد علوي ولا مطير هذا فقيد الدار.. شعب وحكومة!".