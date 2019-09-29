العثور على مواطن مقتول بطعنات سكين في الرميلة

عثر مساء أمس على جانب ​الطريق البحرية​ القديمة في ​بلدة الرميلة​، على جثة اللبناني ت.ن.م. مواليد 1973 مواليد صيدا حي الوسطاني، مصابة بطعنات سكين.

وعلى الأثر حضرت ​الأجهزة الأمنية​ وبوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، فيما نقلت الجثة الى المستشفى، بعد الكشف عليها من من قبل الأدلة الجنائية.

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