رئيس الحكومة السورية: المرحلة القادمة ستشهد تحسناً في العملية التنموية

أكد رئيس الوزراء السوري أن "المرحلة القادمة ستشهد تحسناً في العملية التنموية في سويا ما ينعكس إيجابا على ​الاقتصاد​ بكل مكوناته وعلى ضرورة تركيز الوزارات الخدمية على توظيف الموارد المخصصة لها بالشكل الأمثل وإعادة تأهيل المؤسسات المتوقفة وتوسيع ​القاعدة​ الاستثمارية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".



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