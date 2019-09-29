مقتل رجل طعن 5 أشخاص في مركز للتسوق في ضاحية بالتيمور الأميركية

أعلنت متحدثة باسم ​الشرطة الأميركية​ جينيفر بيتش مقتل رجل طعن 5 أشخاص، في مركز للتسوق في ضاحية بالتيمور، موضحة أن إصابات ضحايا الهجوم الذي وقع بعد الظهر في مركز هانت فالي تاون في كوكيزفيل، بولاية ​ماريلاند​، ليست خطيرة.

ولفتت الى أن "الرجل هاجم 5 أشخاص، 4 منهم كانوا خارج متجر للخمور، وهو كان مسلحًا بسكين، وأجبر ضباطنا على تفريغ أسلحتهم"، مشيرة الى أنه "لم يتضح على الفور ما إذا كان أكثر من ضابط فتح النار عليه، بينما لا يزال الحادث قيد التحقيق".

وأضافت: "أحد العاملين في مجال الخدمات الطبية الطارئة تصادف وجوده في مركز ​التسوق​، فساعد الضحايا قبل نقلهم إلى المستشفى"، مبينة أن المشتبه فيه "كان يهدد الناس، ويطالبهم ب​المال​ ثم طعن البعض". وحتى الآن لم يتم الإفصاح عن هوية المشتبه به.