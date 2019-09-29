شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية البرلمان" تخطط لتنظيم زيارات لدول أمريكا اللاتينية وشرق أسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعمل مع بداية دور الانعقاد الثانى على وضع جدول لزيارات خارجية تضم عددا من الدول فى أمريكا اللاتينية وشرق أسيا لتوطيد العلاقات البرلمانية معهم.

وقال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن اللجنة تنتظر انتخاب هيئة مكتب مع بداية دور الانعقاد الثانى، لوضع خطة متكاملة لكافة الزيارات الخارجية على مدار دور الانعقاد الأخير، لافتا إلى أن اللجنة ستركز على مزيد من دعم السياسة الخارجية لمصر وإجراء زيارات للدول التى لم تزرها من قبل من دول أمريكا اللاتينية ، متابعا: "من المهم أن يتم دعم العلاقات مع دول هذه القارة لما تمثله من أهمية اقتصادية وسياسية لمصر".

وتابع النائب طارق الخولى: لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ستركز أيضا على تنظيم زيارات لعدد من دول شرق أسيا لما تمثله من أهمية كبرى للدولة المصرية، ولبحث الملفات البرلمانية المشتركة، موضحا أن اللجنة لن تنسى إجراء زيارات مع الشركاء التقليديين لمصر فى الغرب.

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