شكرا لقرائتكم خبر عن أمين دينية البرلمان: قانون الفتوى العامة سيقضى على الفتاوى المضللة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى العامة، سيكون ضمن أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، وذلك ضمن القوانين التى سيناقشها البرلمان خلال الدور القادم والأخير لمجلس النواب، لأن القانون ذو أهمية لمواجهة الفتاوى المضللة التى يروجها أبناء الجماعات والتيارات الدينية، لافتا أن القانون يواجه الفتاوى التى تروج لها الجماعات والتيارات السلفية.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى تصريح له، أن قانون الفتوى العامة وضع عقوبات رادعة لكل من يخالف ذلك، وأنه يقضى على استخدام الفتاوى فى الأمور السياسية، وغيرها مما يروجها التيارات الدينية لهدم الثوابث وإثارة الفتن فى المجتمع المصري، وهو ما يستدعى وجود القانون للقضاء على هذه الأمور فى الوقت الحالى .

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