جيهان تطلب الخلع بعد سنة زواج: "كسرلي رجلي 3 مرات.. وحبسني في البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "جيهان. م"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة: "بيغير من خياله وكل همه عدم نزولي من البيت.. كسرلي رجلي 3 مرات خلال سنة فقط زواج".

منذ سنة تزوجت "جيهان. م" ربة منزل، من "م. س" (35سنة)، سائق تاكسي، وقالت الزوجة في دعواها: "من بداية الزواج وزوجي يضع شروطه في عدم الخروج من المنزل أو محادثة شخص بدون علمه حتى لو من العيلة، وتعرضت بعدها لكسر بقدمي من ضربة لي بعد خروجي للسوبر ماركت".

وأضافت "جيهان" في دعواها رقم 1060 لسنة 2019، أن زوجها لا يرحمها من الضرب إذا شك بخروجها أثناء وجوده بعمله، متابعة: "طالبته بالنزول معه بعد فك الجبس للتنزه فكرر ضربي وكسر رجلي للمرة الثانية، مستغل كبر سن أسرتي وعدم وجود أشقاء لي يدافعون عني".

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وواصلت: "خلال فترة زواجنا لم أشعر من زوجي غير بأنانية شديدة وامتلاك للأشياء دون مراعاتها والحفاظ عليها، فزوجي لا يفكر بعد رجوعه من عمله إلا بمراجعة كاميرات مدخل العمارة لمعرفة خروجي أولا، وبعدها يسأل على الطعام والحمام والنوم بعد إغلاق باب الشقة بطريقة محكمة وإخفاء مفاتيح الشقة".

تشير مُقيمة الدعوى إلى معاناتها النفسية من معاملة زوجها لها، لدرجة محاولة انتحارها، وإخفاء أي شيء يمكن أن يستخدمه لضربها، بالإضافة إلى أنها اشتكت عدة مرات لوالدتها فردت عليها: "اعملي محضر، جوزك ممكن يضربني أنا ووالدك أو اهربي لعيلتنا بالبلد وهما هناك هيحموكي".

واختتمت "جيهان": "عايزه أخلص منه لتكرار ضربه لي لثالث مرة لشكه بأني قمت بفتح شباك المطبخ المطل على الجيران، لو كملت حياتي معاه هموت"، لذلك أقامت الزوجة دعوى خلع، لا تزال منظورة حتى الآن.​