ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 30 قتيلاً

أعلن مسؤولون في إندونيسيا، اليوم الأحد، أن حصيلة القتلى جراء زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر الذي ضرب جزر الملوك في شرقي إندونيسيا ارتفعت إلى 30 شخصاً.

وزاد عدد الضحايا من 19 يوم الجمعة، حيث تم تخفيض الحصيلة بسبب إحصاء بعض الضحايا مرتين.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا إنها تواصل تقييم الوضع في أعقاب زلزال يوم الخميس.

وقال أجوس ويبوو، المتحدث باسم الوكالة إن 159 شخصاً على الأقل أصيبوا بجروح وتعرض 600 منزل ومبان أخرى لأضرار في جزيرتي أمبون وسيرام بعد الزلزال.

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وأضاف أنه "بحلول صباح السبت، سجلت وكالة علم المناخ والجيوفيزياء ما لا يقل عن 475 هزة ارتدادية".

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال يبعد 9ر36 كيلومتر شمال شرق أمبون، وأن الزلزال وقع الساعة 08:46 صباح الخميس بالتوقيت المحلي (23:46 مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش) وعلى عمق 29 كيلومتراً، ولم يتسبب الزلزال في إصدار تحذير بحدوث تسونامي.

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وتقع إندونيسيا على ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالنشاط الزلزالي والثوران البركاني.