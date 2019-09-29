حالة الطقس: أجواء صيفية حارة نسبيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تستمر الأجواء الحالية بالسيطرة على البلاد خلال الفترة القادمة بلا تغييرات مهمة، حيث تكون الأجواء صيفية نهارا وخريفية ليلا.

ويتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى نهاية العشرينيات في المناطق الجبلية نهارا ومطلع الثلاثينيات في المناطق السهلية المنخفضة خلال الأيام القادمة، أما في ساعات الليل فتسجل درجة الحرارة في المناطق الجبلية من 17 إلى 20 درجة، مع أجواء خريفية تميل للبرودة قليلا، في حين تسجل من 21 الى 24 درجة ليلا في المناطق الساحلية والسهلية مع أجواء خريفية معتدلة.

اليوم الأحد، يتوقع الراصد الجوي أن لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبي نهارا خصوصا في ساعات الظهيرة. ومع ساعات المساء والليل تعتدل الأجواء لتصبح معتدلة نسبيا بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية العالية.

في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا في فترة الظهيرة خصوصا في المناطق المنخفضة والساحلية.

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في ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي لتصبح الأجواء معتدلة نسبيا بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية العالية مع ساعات الفجر والصباح الباكر.

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة في يوم الثلاثاء، التي تكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا في فترة الظهيرة خصوصاً في المناطق المنخفضة والساحلية.

في ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي لتصبح الأجواء معتدلة نسبيا بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية العالية مع ساعات الفجر والصباح الباكر.