فقدان عبّارة تقل 55 شخصا شرقي اليمن

أعلنت السلطة المحلية في محافظة سقطرى شرقي اليمن فقدان عبّارة في عرض البحر وعلى متنها 55 شخصا.
وذكرت السلطة المحلية، حسب وكالة "سبأ" الحكومية، إنها تلقت بلاغاً عن فقدان عبّارة (سفينة صغيرة تعبر من شط لآخر حاملة السيارات والمارّة) بعد مغادرتها محافظة المهرة (شرق) باتجاه سقطرى وعلى متنها 55 شخصا، بينهم 8 أسر من الأخيرة.
واوضح وكيل أول المحافظة رائد الجريبي إنه فور وصولهم البلاغ تم التواصل مع قوات التحالف العربي والسلطة المحلية في محافظة المهرة والجهات المختصة في الموانئ في محافظتي سقطرى والمهرة، لتبادل المعلومات حول العبّارة والبدء في عملية البحث والانقاذ .
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