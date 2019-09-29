فقدان عبّارة تقل 55 شخصا شرقي اليمن

أعلنت السلطة المحلية في محافظة سقطرى شرقي ​اليمن​ فقدان عبّارة في عرض البحر وعلى متنها 55 شخصا.

وذكرت السلطة المحلية، حسب وكالة "سبأ" الحكومية، إنها تلقت بلاغاً عن فقدان عبّارة (​سفينة​ صغيرة تعبر من شط لآخر حاملة السيارات والمارّة) بعد مغادرتها محافظة المهرة (شرق) باتجاه سقطرى وعلى متنها 55 شخصا، بينهم 8 أسر من الأخيرة.

واوضح وكيل أول المحافظة رائد الجريبي إنه فور وصولهم البلاغ تم التواصل مع قوات ​التحالف العربي​ والسلطة المحلية في محافظة المهرة والجهات المختصة في الموانئ في محافظتي سقطرى والمهرة، لتبادل المعلومات حول العبّارة والبدء في عملية البحث والانقاذ .