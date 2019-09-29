رئيس الوزراء السوداني يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى فرنسا

يبدأ رئيس الوزراء السوداني ​عبد الله حمدوك​، اليوم زيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية ​باريس​، قادما إليها من ​الولايات المتحدة​، بعد مشاركته في اجتماعات ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ بنيويورك.

وسيلتقي الإثنين، الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، وسيشارك في مراسم تتشيع الرئيس الفرنسي الأسبق ​جاك شيراك​.

والأسبوع الماضي، تأجلت زيارة رئيس الوزراء السوداني، إلى باريس بطلب من ​الحكومة الفرنسية​، وكانت الترتيبات أن يصلها قادما من ​القاهرة​، قبل التوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي 21 آب الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء ​انتخابات​.

