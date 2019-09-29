افادت صحيفة "الرياض" ​السعودية​ بأن "الحارس الشخصي للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ​اللواء​ عبدالعزيز الفغم قُتل ب​إطلاق نار​ إثر خلاف شخصي في جدة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرياض السعودية: حارس الملك سلمان قُتل بإطلاق نار اثر خلاف شخصي بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.