٢٠١٣.. عام سقوط حكم الإخوان ومصداقية الجزيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كان عام ٢٠١٣ عام سقوط حكم تنظيم الإخوان الإرهابي بجمهورية مصر العربية، عام كان كاشفا عن حقيقة ذلك التنظيم الإرهابي الذي عاث في البلاد فسادا، وسعى للعودة إلى سدة الحكم ولو على حساب دماء أبناء الشعب المصري.

فذلك العام لم يكن كاشفا عن حقيقة الإخوان فحسب، لكنه كاشفا حقيقة قناة طالما تشدقت بدعم الحريات وعرض الرأي والرأي الآخر.. قناة الجزيرة

الكثير من التناقض.. والكثير من الازدواجية.. تذبذب واضح مع تلون بيّن.. إنه المشهد العام داخل قناة الجزيرة بالتزامن مع انطلاق المظاهرات الشعبية الأكبر في تاريخ مصر.

مظاهرات كان نتاجها سقوط حكم الإخوان الفاشي.. بالتزامن مع نجاح ثورة ٣٠ يونيو.

القناة التي تدعي الحيادية والموضوعية وتزعم التمتع بالمهنية.. سارعت بوصف الثورة التي شارك بها ملايين المصريين بالانقلاب.