أفادت وسائل إعلام سعودية عن "وفاة الحارس الشخصي للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ​اللواء​ عبدالعزيز الفغم". وأفادت معلومات ل​قناة الجزيرة​ بأن الفغم قُتل ب​إطلاق نار​ بمنزل صديق في جدة.

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