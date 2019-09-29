أفادت وسائل إعلام سعودية عن "وفاة الحارس الشخصي للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اللواء عبدالعزيز الفغم".
وأفادت معلومات لقناة الجزيرة بأن الفغم قُتل بإطلاق نار بمنزل صديق في جدة.
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