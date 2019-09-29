ترامب لمؤيديه: بلادنا معرضة لخطر لم يسبق له مثيل

حذّر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، مؤيّديه في فيديو نُشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي من أنّ "بلادنا معرضة لخطر لم يسبق له مثيل.الديموقراطيّون يريدون أخذ أسلحتكم، ويريدون أخذ تغطيتكم الصحّية، ويريدون أخذ أصواتكم، ويريدون أخذ حرّيتكم".

وشدد على "أننا لن ندع ذلك يحدث أبداً، لأنّ مصير بلدنا على المحكّ بشكل لم يسبق له مثيل. الأمر بمنتهى البساطة، هم يحاولون إيقافي لأنّني أكافح من أجلكم. ولن أدع ذلك يحدث أبداً".

وفي تصريحات أخرى، علق ترامب على التّحقيق الهادف إلى عزله، معتبرا أنه عبارة عن "حملة مطاردة" سياسيّة، مشيرا الى أن النائب الديمقراطي آدم شيف الذي يترأس لجنة داخل ​مجلس النواب​ تحقق في تصرفات الرئيس، قد شوَّه سمعته، قائلاً إنّ عليه أن يستقيل من ​الكونغرس​.

وأطلق الديموقراطيون في ​واشنطن​ الخطوة الأولى في إجراءات عزل ترامب بشبهة أنه طلب من نظيره الأوكراني التحقيق حول خصمه السياسي ​جو بايدن​. وأعلنت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية ​نانسي بيلوسي​ فتح تحقيق رسمي في هذا الصدد، قائلة إن ترامب نكث بقسم اليمين بسعيه للحصول على مساعدة دولة أجنبية لتقويض ترشح بايدن.

وفي أولى الخطوات، طالب ديموقراطيّون يرأسون لجاناً نافذة في مجلس النوّاب الجمعة وزير الخارجيّة الأميركي ​مايك بومبيو​ المقرّب من ترامب بتزويدهم وثائق حول قضيّة ​أوكرانيا​، بغية "تسريع" التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس.