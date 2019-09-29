مقتل 36 شخصا وإصابة 36 آخرين بحادث سير في الصين

ذكرت وكالة "شينخوا" الرسمية ​الصين​ية أن ما لا يقل عن 36 شخصاً قتلوا وأصيب 36 آخرون بجروح في شرق الصين إثر اصطدام ​حافلة​ بشاحنة، موضحة الحافلة كانت تقلّ 69 شخصاً وهي سعتها القصوى عندما اصطدمت بالشّاحنة على طريق سريع في مقاطعة جيانغسو بشرق البلاد.

وأشارت تحقيقات أولية إلى أنّ الحادث سببه ​انفجار​ أحد إطارات الحافلة. وقد أعيد فتح الطريق السريع إثر انتهاء أعمال الإنقاذ التي استمرّت ثماني ساعات.