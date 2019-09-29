ذكرت وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية أن ما لا يقل عن 36 شخصاً قتلوا وأصيب 36 آخرون بجروح في شرق الصين إثر اصطدام حافلة بشاحنة، موضحة الحافلة كانت تقلّ 69 شخصاً وهي سعتها القصوى عندما اصطدمت بالشّاحنة على طريق سريع في مقاطعة جيانغسو بشرق البلاد.
وأشارت تحقيقات أولية إلى أنّ الحادث سببه انفجار أحد إطارات الحافلة. وقد أعيد فتح الطريق السريع إثر انتهاء أعمال الإنقاذ التي استمرّت ثماني ساعات.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 36 شخصا وإصابة 36 آخرين بحادث سير في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.