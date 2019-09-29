ناشد رئيس بلدية فنيدق الشيخ سميح عبد الحي، في بيان، وزير الزراعة حسن اللقيس، "الإستجابة لصرخة أهالي فنيدق وبلديتها، من أجل دعم مركز الزراعة، وحماية غابات المنطقة، من خلال زيادة عدد العناصر والأليات، قبل فوات الأوان".
ولفت الى ان "رغم كل الكلام ما زال الوضع تحت السيطرة بنسبة 90 % بفضل الله، ثم بفضل العيون الساهرة على الغابات، من أبناء فنيدق وشرطة البلدية، ولكن لا بد من حلول لمصلحة الفقراء من أبناء البلدة، وقطع الطريق أمام المتربصين شرا بيبئة المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية فنيدق ناشدت اللقيس حماية غابات المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.