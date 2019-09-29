بلدية فنيدق ناشدت اللقيس حماية غابات المنطقة

ناشد رئيس بلدية ​فنيدق​ الشيخ سميح عبد الحي، في بيان، وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​، "الإستجابة لصرخة أهالي فنيدق وبلديتها، من أجل دعم مركز الزراعة، وحماية غابات المنطقة، من خلال زيادة عدد العناصر والأليات، قبل فوات الأوان".

ولفت الى ان "رغم كل الكلام ما زال الوضع تحت السيطرة بنسبة 90 % بفضل الله، ثم بفضل العيون الساهرة على الغابات، من أبناء فنيدق وشرطة ​البلدية​، ولكن لا بد من حلول لمصلحة الفقراء من أبناء البلدة، وقطع الطريق أمام المتربصين شرا بيبئة المنطقة".