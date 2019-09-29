مطر: تهديم 4 منازل قيد الإنشاء في أرض تابعة لبلدية القاع من دون ترخيص

نبه رئيس بلدية ​القاع​، ​بشير مطر​، إلى "خطورة وجود البيوت والأراضي التي احتلت بالسابق من لبنانيين وسوريين في سهل القاع، على بعد أمتار عن الحدود الدولية المرسمة والمحددة والممسوحة، لسهولة تهريب البضائع ومواد ​البناء​ والأشخاص الذين يدخلون إلى الأراضي اللبنانية، ويباشرون بمطالبتنا بالسماح لهم ببناء الخيم والجور الصحية والاستحصال على المساعدات من الجمعيات والجهات المانحة".

وأوضح مطر في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه "تم تهديم 4 منازل قيد الإنشاء في أرض تابعة للبلدية، من دون ترخيص، أحدها كان صاحبه يعمد إلى تهريب الأحجار والحديد من ​سوريا​"، مشيرا إلى أن "هناك منزلاً خامساً تسكنه عائلة سبق إنذارها".

وأكد مطر أن هذه الخطوة أتت لإنهاء مخالفة، وليس موجهة ضد ​النازحين​، قائلاً: "في القاع، يسكن 30 ألف نازح. وفي بقعة الأرض نفسها التي هدمت فيها المنازل، هناك 15 خيمة لنازحين".

وشدد على أنه "لا يمكن ضبط الحدود إلا بعد إخلاء هذه الأراضي من محتليها وشاغليها غير الشرعيين؛ ذلك أن معظمها ملك ل​بلدية القاع​ و​الجمهورية​ اللبنانية"، مناشداً المعنيين "ضرورة تسريع مشروع ​الضم والفرز​ في مناطق القاع العقارية، وإخلاء ​العقارات​ المشغولة بطريقة غير شرعية".