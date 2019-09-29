مصادر نيابية ووزارية للشرق الأوسط: البلد يغرق في أزمة كبيرة

علمت صحيفة "الشرق الأوسط" من مصادر نيابية ووزارية أن "​الاتصالات​ التي جرت بين عدد من المسؤولين ورؤساء المكوّنات السياسية أجمعت على أن البلد يغرق في أزمة كبيرة، وأن هناك ضرورة لتضافر الجهود للبحث عن حلول لها؛ خصوصاً، وأنها تستهدف الاستقرار النقدي و​الوضع الاقتصادي​، وأنه لا جدوى من تقاذف المسؤولية وإقحام البلد في دوامة المهاترات والمزايدات الشعبوية".

واستغربت المصادر نفسها قول رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، أن "هناك مؤامرة تحاك ضد البلد وأن لها وجهين محلي وخارجي"، معتبرة أن "ما قاله باسيل في هذا الخصوص ينم عن محاولة للهروب إلى الأمام بدلاً من أن يبادر إلى المشاركة في ابتداع الحلول للأزمة، التي بدأت تتدحرج وقد تتحول إلى كرة ثلج ما لم يُصر إلى استيعابها؛ خصوصاً أن تياره السياسي يتمثّل في الحكومة بأكثر من ثلث الوزراء فيها"

وتساءلت المصادر عن الأسباب الكامنة وراء "تملّص البعض من تحمّله المسؤولية، لأن الهيكل إذا سقط، سيسقط على رؤوس الجميع بلا استثناء"، مؤكدة أن "رئيس الحكومة سعد الحريري يتحمل مسؤوليته للبحث عن الحلول، وهو على تواصل دائم مع الوزير علي حسن خليل ورياض سلامة".

كذلك تساءلت عن سبب إصرار البعض، والمقصود هنا ليس رئيس الجمهورية، على تحميل خليل وسلامة مسؤولية مباشرة حيال الأزمة النقدية، وبالتالي، يتعامل معهما على أنهما يملكان مكاتب للصيرفة؟ فيما لم نعرف الأسباب التي ما زالت تؤخر تشكيل هيئة طوارئ اقتصادية. وهذا، مع أنه سبق لرئيس الحكومة أن أكد أثناء ترؤسه للاجتماع الوزاري المخصص للبحث في الإصلاحات الإدارية والمالية بأن "ما يهمنا تنفيذ ما نتفق عليه، وألا نكتفي بإصدار رزمة من الإصلاحات لا يمكن تطبيقها".

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ولفتت المصادر نفسها إلى أن الأزمة النقدية "كانت متوقعة ولم تكن وليد ساعتها. البعض انصرف إلى التشويه على الأجواء التي سادت لقاء الحريري بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع أنه أدى إلى التحضير لإطلاق الضوء الأخضر للبدء في تنفيذ بعض ما صدر من مقررات عن مؤتمر سيدر لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية"، مؤكدة أن "انعقاد الهيئة الاستراتيجية لمتابعة تنفيذ مقررات سيدر يوم 15 تشرين الأول في باريس يشكل محطة الانطلاق لتنفيذ عدد من المشروعات التي تأمن لها التمويل".

وسألت المصادر كيف يوفق البعض بين من يريد للبنان أن يتجاوز أزماته المالية والنقدية وبين وضع العراقيل أمام تعيين نواب جدد لحاكم مصرف لبنان من شأنه أن يدفع في اتجاه استكمال مجلسه المركزي، خصوصاً أنه من دون استكمال تعيين هؤلاء يتعذر عليه الانعقاد ليكون في مقدوره اتخاذ القرارات المطلوبة لتوفير الحلول، ولو على مراحل لهذه الأزمات، خصوصاً أنه مضى 6 أشهر على انتهاء ولايتهم. وقالت إن مصرف لبنان في حاجة إلى اتخاذ قرارات، لكن تعذّر انعقاد مجلسه المركزي يحول دون اتخاذها، لأن لا صلاحية لحاكمية المركزي التفرد في إصدارها بالنيابة عن المجلس.

وكشفت المصادر الوزارية عن مخرج كان ابتدعه خليل لتأمين النصاب القانوني الذي يسمح للمجلس المركزي لمصرف لبنان بالانعقاد للنظر في الأزمة النقدية، وقالت إنه يقوم على تعيين نواب الحاكم على مرحلتين، لكن اقتراحه اصطدم برفض من الوزير باسيل. وأوضحت أن خليل اقترح تعيين نائبي الحاكم الشيعي والسنّي في مرحلة أولى باعتبار ألا خلاف على التمديد للمنتهية ولايتهما رائد شرف الدين ومحمد بعاصيري، على أن يصار لاحقاً إلى تذليل العقبات التي تحول دون الاتفاق على نائبي سلامة، الدرزي والأرمني.

وأكدت مصادر نيابية أن "باسيل أحبط إمكانية السير بهذا الاقتراح الذي وافق عليه الحريري، مع أنه يؤمن النصاب القانوني الذي يسمح بانعقاد المجلس المركزي"، عزاية رفض باسيل إلى أنه "يصر على أن يكون نائب الحاكم الأرمني من حصة "التيار الوطني" بدلاً من أن تبقى من حصة حليفه حزب "الطاشناق"، إضافة إلى أنه يرفض أن يكون الدرزي من حصة "الحزب التقدمي الاشتراكي"، ثم إن باسيل يشترط أن يكون مفوض الحكومة لدى المركزي من حصته".