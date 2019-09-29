مئة ألف متظاهر في برن للمطالبة بالتصدي لمسببات التغير المناخي









اسماء السيد - جنيف: شارك عشرات الآلاف السبت في مسيرة في العاصمة السويسرية برن للمطالبة بالتصدي للعوامل المسبّبة للتغيّر المناخي، قبل ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات النيابية.

وجاءت المسيرة التي قدّر المنظمون عدد المشاركين فيها بمئة ألف شخص، غداة تظاهرات أقل حشدا في المدن السويسرية نُظّمت ضمن إطار "إضراب عالمي من أجل المناخ" شهدته مدن أوروبية عدة.

وحشدت لمسيرة السبت 80 منظّمة تطلق على نفسها تسمية "تحالف المناخ".

ولم تعط شرطة برن أي تعليق حول التقديرات التي أعطاها المنظّمون بالنسبة لعدد المشاركين في المسيرة، لكن المتحدث باسم الشرطة دومينيك ياغي قال لوكالة فرانس برس "كانت واحدة من أكبر التظاهرات التي نظّمت في السنوات الأخيرة" في برن.