اليوم .. بدء اختبارات القبول للمتقدمين لمعهد التمريض بجامعة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

تبدأ مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، اليوم الأحد بدء امتحانات القبول الخاصة بالمعهد الفني للتمريض.

وطالبت مستشفى الأزهر التخصصي، الطالبات بإحضار البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد، بالإضافة إلى ضرورة حضور ولى أمر الطالبة، ومعه بطاقته الشخصية.

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وأكدت أن الاختبارات تبدأ بمقر المستشفى بجوار نادي أعضاء هيئة التدريس بشارع المخيم الدائم بمدينة نصر، في تمام التاسعة صباحًا.

وأغلقت جامعة الأزهر،أمس السبت، باب التسجيل لقبول الالتحاق بثلاثة معاهد فنية بمصروفات، عن طريق التحويل الإلكترونى ببوابة الجامعة.

وقال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب أن التحويل لثلاثة معاهد فنية بمصروفات، وهى "معهد إعداد فني مختبرات، معهد فني التحاليل البيولوجية، معهد إعداد فني قواعد بيانات"، بكليات العلوم للبنين والبنات بالقاهرة وكلية العلوم بنين أسيوط.