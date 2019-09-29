ننشر أسماء الطلاب المقبولين بمعهد السكة الحديد في وردان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم: أعلنت هيئة السكة الحديد عن أسماء الطلاب المقبولين بالمعهد الفني لتكنولوجيا السكة الحديد بوردان. يذكر أن السكة أعلنت بدء قبول أول دفعة بمعهد السكة الحديد للعام الدراسي 2019/2020، بمصروفات 10 آلاف جنيه، بنظام دراسة عامين. وجاءت الأسماء كالتالي..

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