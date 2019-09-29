مصرع سائق وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

لقيّ سائق مصرعه وأصيب 5 أشخاص آخرين بسبب انقلاب سيارة "ميكروباص"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بالطرق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل مركز ملوي.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن انقلاب السيارة رقم "228 ل و ر"؛ بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ونتج عن ذلك مصرع شريف أحمد 37 عاما، سائق السيارة، وإصابة كل من: نفيسة محمد 45 عاما، حسام محمد 19 عاما، زياد محمد 15 عاما، عزت رفعت 27 عاما، محمد أسعد 35 عاما، وجميعهم من أبناء محافظة سوهاج.

جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى العام، والجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق حول الظروف والملابسات، وتحرر محضرا بالحادث، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.