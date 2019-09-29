لقي ما لا يقلّ عن 36 شخصاً مصرعهم وأصيب 36 آخرون بجروح في شرق الصين إثر اصطدام حافلة بشاحنة،بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية.
وقالت وكالة شينخوا إنّ الحافلة كانت تقلّ69 شخصاً عندما اصطدمت بالشّاحنة على طريق سريع في إقليم جيانجسو بشرق البلاد السبت.
وتتكرر حوادث السير في الصين حيث كثيرا ما لا يتم احترام قوانين المرور.
كانت هذه تفاصيل خبر 36 قتيلا بحادث سير مروع في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.