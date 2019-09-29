الأمم المتحدة و57 دولة تعلن دعم الحكومة السودانية

أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)

أعلنت الأمم المتحدة و57 دولة و6 مؤسسات دولية دعمها الكامل للحكومة الانتقالية في السودان، وحثت المجتمع الدولي على الاتحاد في مساندة السلطات الوطنية بالسودان، جاء ذلك في بيان أصدره استيفان دوجريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أمس، غداة اجتماع رفيع المستوى حول السودان بمقر الأمم المتحدة خاطبه رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

ورحب البيان بإعلان حمدوك عن أولوياته في الفترة المقبلة، وعلى رأسها وقف الصراع وبناء سلام شامل، وأوضح البيان أن المشاركين في الاجتماع أعربوا عن دعمهم الكامل للحكومة السودانية، كما رحبوا بالتزامها بزيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات العملية السياسية، بما في ذلك تعيين أول وزيرة خارجية للسودان.

يأتي ذلك في وقت توالت فيه ردود الأفعال على خطاب رئيس الوزراء السوداني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبر خبراء وسياسيون وناشطون سودانيون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الخطاب كان قوياً ومعبراً عن التغيير الذي حدث في السودان، وأشادوا بدعوته لعدم معاقبة الشعب السوداني بجريرة نظام كان هو المتضرر الأول منه، والفاعل الرئيسي في الإطاحة به وتخليص العالم من شروره.

كما لقي نزول رئيس الوزراء السوداني إلى الجماهير السودانية التي تظاهرت أمام مقر الأمم المتحدة وقيامه بمصافحتهم استحساناً كبيراً. وقد هتف المتظاهرون مطالبين بتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية.

وقال الدكتور إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومي لـ«الاتحاد» إن خطاب حمدوك يعد بداية لمرحلة جديدة ومختلفة لعلاقات السودان مع المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن السودان في ظل عهد النظام البائد كان معزولاً عزلة تامة، بسبب ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للبشير، ولأن السودان كان متهماً بدعم ورعاية الإرهاب بسبب سياسات النظام السابق، وهو ما أضر بالشعب السوداني والدولة السودانية.

وقال الناشط السوداني عصام فياللي، إن خطاب حمدوك كان مختصراً مفيداً مثمراً، وقد ثمن فيه دور المرأة السودانية. وكذلك قال المحلل السياسي السوداني الدكتور فاروق عثمان، إن مشاعر السودانيين تجاه خطاب حمدوك كانت مزيجاً من الفرح والتفاؤل والحزن على ضحايا الحروب. وأضاف أن: تمثيل حمدوك كان مشرّفاً، مؤكداً ضرورة دعم حكومته حتى تعبر بالسودان إلى بر الأمان.

وقال الناشط السوداني عمار نجم الدين، إن خطاب حمدوك يفتح الباب لإعادة الثقة بين السودان والعالم الخارجي، ويفتح لنا أبواباً كانت مغلقة، ويؤكد على إعادة تأسيس السودان على مبادئ جديدة. وقال الصحفي السوداني إبراهيم علي إبراهيم: خطاب حمدوك المتميز والاستقبال الحافل له رد الاعتبار للسودان وأعاده بقوة للمجتمع الدولي.

يأتي ذلك في وقت انطلقت فيه أمس اجتماعات تحالف نداء السودان في مدينة العين السخنة شرقي القاهرة وسط مؤشرات إيجابية، وقالت قيادات بالتحالف لـ«الاتحاد» إن قيادات نداء السودان تعكف خلال اجتماعاته في القاهرة على بحث إعادة هيكلة التحالف ورؤيته السياسية على ضوء المتغيرات التي حدثت في السودان بحضور جميع قياداته، وعلى رأسهم الصادق المهدي رئيس تحالف نداء السودان، الذي من المقرر أن ينظر الاجتماع في استقالته التي قدمها مؤخراً لقيادات التحالف.

وأرجع الصادق المهدي في حديثه في بداية الاجتماعات أمس استقالته من رئاسة «نداء السودان» إلى أنه ترأس نداء السودان رغبة منه في توحيد الصف السوداني أثناء المواجهة مع نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وأنه يقدم استقالته من التحالف الآن لإتاحة الفرصة أمام هيكلة جديدة للتحالف، وأوضح المهدى أنه لابد من استشراف مرحلة جديدة للتحالف بدراسة سلبيات وإيجابيات المرحلة السابقة، وأكد أنه يجب إعطاء تحقيق السلام في السودان أولوية.

ومن جانبه قال ياسر عرمان نائب الأمين العام للجبهة الثورية والقيادي بنداء السودان لـ«الاتحاد» إن الاجتماعات تأتي بغرض تطوير «نداء السودان» وإدخال إصلاحات جذرية عليه تتواكب مع المناخ الجديد والمرحلة الجديدة في السودان. وأضاف أن «نداء السودان» كان في الأصل تنظيماً معارضاً، والآن أصبح جزءاً من ترتيبات الحكم الجديدة.

وأكد عرمان أن تطوير «نداء السودان» سينعكس إيجاباً على تطوير قوى الحرية والتغيير، وإحداث شراكة منتجة بين كافة الفاعلين وجميع قوى الثورة والتغيير وكذلك القوات النظامية التي تشارك بشكل هام في الفترة الانتقالية. وأوضح «نحن نسعى لإحداث شراكة حقيقية من أجل السلام مع نظام جديد، لتشكيل سودان جديد يقضي على فترة الماضي المريرة ويستعيد قوى جماهيرية شعبية ضخمة للعملية السياسية، وهذا يضع عبئاً كبيراً على قوى نداء السودان وكافة قوى الثورة التي يجب أن تتوحد وألا تتبعثر، وألا توجه الاتهامات المجانية ضد بعضها بعضاً».

وأضاف أن هذا الاجتماع هو الأول منذ انتصرت الإرادة الشعبية وهو اجتماع هام ومفصلي ويجب أن تنتج عنه رؤية شاملة للأوضاع الحالية، حتى يعبر السودان بسلام من عنق الزجاجة ومن هذه الفترة الحرجة، حتى نصل لمشروع وطني جديد ونحقق أهداف الثورة ونخلق تناغماً مع كافة الفاعلين في المرحلة الانتقالية.

وعلى صعيد آخر، تم إرجاء محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بعد جلسة شهدت سماع إفادات عدد من شهود النفي، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة. وطلب أحمد إبراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن البشير خلال الجلسة تعديل قرار الاتهام الموجه للبشير، ومنح المحكمة فرصة لمزيد من شهود النفي للإدلاء بأقوالهم، وهو ما قبلته المحكمة التي أرجأت المحاكمة إلى السبت المقبل لسماع مزيد من الشهود. ويواجه البشير تهماً تتعلق بالثراء غير المشروع وحيازة النقد الأجنبي بصورة غير مشروعة.

وفي مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، أطلق ناشطون سودانيون مشروع «السلام أولاً»، ويهدف المشروع إلى فتح الطريق نحو الاستقرار السياسي والديمقراطية وتحقيق العدالة، من خلال السعي الجاد لوقف الحرب، والتوجه نحو السلام.