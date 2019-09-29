«الهلال» يعزز مبادرة «سقيا الأمل» بإغاثة المناطق النائية في سقطرى

سقطرى (الاتحاد)

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ مبادرة «سقيا الأمل» التي تستهدف إيصال المياه النظيفة إلى كافة مناطق وقرى أرخبيل سقطرى وذلك ضمن الجهود الإغاثية التي تهدف إلى التخفيف من معاناة الأهالي جراء أزمة المياه الصالحة للشرب. وسيرت الهيئة ناقلات مياه نظيفة إلى مناطق قاضب ونوجهر ومعونة لاسكه وصعلوتي ودكسم قطهر ومناطق وقرى نائية في أطراف الأرخبيل، للتخفيف من معاناة الأهالي والأعباء الاقتصادية الكبيرة في شراء المياه النظيفة من مناطق بعيدة.

وقال مسؤولون في «الهلال الأحمر» إن مبادرة «سقيا الأمل» أطلقت في شهر رمضان المبارك بهدف إيصال المياه النظيفة إلى الأسر المحتاجة والمتضررة من أزمة المياه، لافتين إلى أن الفرق الإغاثية تقوم بشكل مستمر في تسيير صهاريج مياه صالحة للشرب وإيصالها إلى منازل المواطنين ضمن المبادرة الإنسانية التي جاءت لتلبية احتياجات أهالي سقطرى في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها في الوقت الراهن.

وعبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للجهود الإغاثية المستمرة من قبل الإمارات عبر أذرعها الإنسانية المتمثلة بمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر، مضيفين أن كل مناطق سقطرى تلمس عطاء وخير أبناء زايد الذين يمثلون سنداً حقيقياً لكل أبناء الجزيرة. وأشاروا إلى أن فرقاً إغاثية تابعة للهلال الأحمر تقوم بشكل دوري بإيصال المياه إلى المناطق المحتاجة لمياه نظيفة ونقية صالحة للشرب، لافتين إلى أن هذه المبادرة تمثل بصمة إضافية من البصمات الإنسانية التي تنفذها الإمارات في سبيل دعم ومساندة أبناء سقطرى للعيش بأمن واستقرار.