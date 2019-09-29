تونس: مخاوف من رفض نتائج الانتخابات الرئاسية

ساسي جبيل (تونس)

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنيس الجربوعي «إن هيئة الانتخابات وجدت نفسها في وضعية محرجة للغاية ومزعجة، نظراً إلى عدم تمتع المترشحين للانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية (قيس سعيد ونبيل القروي) بالحظوظ ذاتها ببقاء القروي في السجن». وأوضح الجربوعي، أمس السبت، أن الهيئة متخوفة جدياً من إمكانية الطعن في نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، ومن تبعات وتداعيات ما سيحدث، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، نظراً إلى أن القانون لم يتعرض إلى مثل هذه الوضعيات والقضاء الإداري لم ينظر سابقاً في قضايا من هذا النوع. وقال: «إن الهيئة تخشى كذلك من عدم القبول بنتائج الانتخابات من قبل الرأي العام إذا استمر وجود المترشح، نبيل القروي، في السجن»، مؤكداً أن دور هيئة الانتخابات ليس تقنياً فقط، بل يتمثل أساساً في حماية المسار الديمقراطي. وفي سياق متصل، اعتبر مراقبون أن الحملة الانتخابية للتشريعية، المزمع إجراؤها الأحد القادم، مازالت فاترة، قياساً مع الحملات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، رغم أهميتها.

وذكرت ذات المصادر، أن سباق الانتخابات التشريعية يتنافس فيه 15737 مترشحة ومترشحاً على 217 مقعداً في البرلمان، ويتواجدون في 1507 قوائم في جميع الدوائر الانتخابية والمقدر عددها بـ33 دائرة، مشيرة إلى أن بعض الأسماء المترشحة للانتخابات التشريعية ترشحت للانتخابات الرئاسية، على غرار سليم الرياحي، وعبير موسي، ومنجي الرحوي، وسيف الدين مخلوف، وعمر منصور، وحاتم بولبيار، والصافي سعيد.