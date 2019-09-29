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البنتاجون يدخل تعديلات على صواريخ باتريوت من أجل إيران
الأحد 29 سبتمبر 2019
كتب
متابعات_الخليج 365
كشفت شبكة أمريكية أن الإدارة الأمريكية ستدخل تعديلات على أنظمة الدفاع الصاروخية الأمريكية "باتريوت" وذلك بعد فشلها في الدفاع عن المنشآت النفطية بالسعودية.
وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصادر بالجيش الأمريكي: إن منظومة باتريوت سيتم إدخال تعديلات عليها لرصد أية صواريخ تقترب منها والتغلب على المشكلات التي اكتشفت بها وجعلتها غير قادرة على التصدي للصواريخ الإيرانية.
وانتشرت عدة تقارير عن ضعف منظومة باتريوت الأمريكية بعد الهجمات التي أصابت منشآت نفطية تابعة لأرامكو السعودية في 14 سبتمبر الماضي.
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