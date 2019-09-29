شكرا لقرائتكم خبر عن قمع أردوغان.. قوات الأمن التركية تعتقل مسنة ومصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة الزمان التركية، أن قوات الأمن التركية ألقت القبض على أيلا سيد أوغلو، المصابة بالسرطان، بعد أن رفضت التعليمات التي وجهت لها بالمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مبنى حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد.

وداهمت قوات الأمن منزل السيدة أيلا سيد أوغلو، البالغة من العمر 50 عامًا، المصابة بالسرطان، في حي سيرين، التابعة لبلدة هاني، في ساعات مبكرة.

وقالت قوات الأمن للسيدة: "ابنك في جبال قنديل لدى حزب العمال الكردستاني والشعوب الديمقراطي. اذهبي وشاركي في الاعتصام أمام مبنى حزب الشعوب الديمقراطي الكردي"، وعندما رفضت الأم تعليمات وأوامر قوات الأمن ألقي القبض عليها، دون معرفة مكان احتجازها.

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وكان عدد من النواب والوزراء زاروا مقر اعتصام الأمهات الكرديات أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي في ديار بكر، في إشارة واضحة على دعم الدولة لهذا الاعتصام.

وقالت عدة تقارير إن حكومة حزب العدالة والتنمية، تحرض أمهات وأهالي المختفين قسريًا للتظاهر أمام مقرات حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، في محاولة للإيحاء بأن الحزب الكردي يختطف الشباب ويرسلهم إلى جبال قنديل التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني الإرهابي، في وقت تتغاضى عن مطالبات”أمهات السبت” الكرديات اللاتي ينظمن احتجاجات كل يوم السبت منذ سنوات اعتراضًا على اختفاء أبنائهن على يد الدولة.