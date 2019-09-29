كاتبة إماراتية: استمرار خطاب قطر الإرهابى سيتسبب فى فشل مونديال 2022

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نورا المطيرى، الكاتبة الإماراتية، أن ممارسات تنظيم الحمدين فى المنطقة العربية سيتسبب فى فشل تنظيم الدوحة لمونديال قطر 2022.
وقالت الكاتبة الإماراتية فى تغريدة لها عبر حسابها الشخصى على "تويتر": "ليس من باب المناكفة على الإطلاق، ولكن علميا فإن استمرار نظام الحمدين بعدم قبول شروط دول الرباعي العربي الـ 13، واستمراره الإرتماء في أحضان تركيا وإيران، واستمرار الجزيرة بخطابها الإرهابي في مصر واليمن ودعم الحوثي والجماعات الإرهابية حول العالم، سيجعل فشل مونديال 2022 مؤكدا".
وكان تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، فضح الممارسات القطرية الداعمه للاحتلال الإسرائيلى والتى تتناقض مع الوجه الآخر الذى يخاطب ويداعب به الشعوب العربية سواء عبر منابره الإعلامية وعلى رأسهم قناة الجزيرة أو تصريحات بعض مسئوليه التى تؤكد انحيازها للفلسطينيين وقضيتهم.
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