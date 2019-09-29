سلطات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين بمزاعم قتل إسرائيلية

أعلنت سلطات الاحتلال، السبت، اعتقال 3 فلسطينيين بمزاعم قتلهم شابة إسرائيلية في أغسطس/آب الماضي بالضفة الغربية المحتلة.

وكانت الشابة التي تدعى رينا شنيرب (17 عاماً) قتلت وأصيب والدها وشقيقها بجروح إثر انفجار قنبلة محلية الصنع في 23 أغسطس/آب قرب مستوطنة دوليف بشمال غرب رام الله.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

وأشار جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" وشرطة الاحتلال، في بيانين شبه متطابقين السبت، إلى اعتقال الفلسطينيين الثلاثة، وهم من سكان منطقة رام الله.

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وأوضح البيانان أنهم نشطاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

وتعطي البيانات أسماء ثلاثة من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فضلاً عن اسم فلسطيني رابع يبلغ من العمر 21 عاما تزعم تورطه أيضا بالهجوم، وهو طالب بجامعة بير زيت قرب رام الله.

وقال الشين بيت إن "الخلية كانت تُعِد لاعتداءات أخرى حينما تم اعتقالها، خصوصاً لهجمات بالرصاص وعمليات خطف".

من جهتها، أشارت الشرطة في بيانها إلى أن الاعتقالات تمت "منذ أسابيع عدة"، دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن نهاية أغسطس/آب اعتقال عدد من الفلسطينيين المشتبه بهم في إطار هذه القضية، دون أن يعطي تفاصيل إضافية.