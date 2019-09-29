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آل نهيان أمام الأمم المتحدة: لدينا وثائق تؤكد ملكيتنا للجزر التي تحتلها إيران
الأحد 29 سبتمبر 2019
كتب
متابعات_الخليج 365
أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وجود وثائق تؤكد ملكية وسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة للجزر الثلاث المحتلة من قبل إيران.
وقال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، السبت: إن "الإمارات دعت إيران إلى الحل السلمي للجزر الإماراتية الثلاث، ومع ذلك لم يتم الرد على هذه الدعوات".
وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن "الاتفاق النووي مع إيران لم يحقق التوقعات المنشودة بدفعها إلى مبادئ حسن الجوار".
وتابع: "كان لا بد للاتفاق النووي مع إيران أن يأخذ رأي دول المنطقة، ويتطرق لكافة سلوكياتها وتدخلها في شؤون الدول وتطويرها لبرامج الصواريخ الباليستية".
وأوضح الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان "أن العمل المتعدد الأطراف هو السبيل ضد التصعيد والتطرف والإرهاب وتحقيق السلم والأمن الدوليين".
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