شكرا لقرائتكم خبر عن «العدالة والتنمية» ساعد في انهيار المؤسسات السورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسطنبول)

شن حزب الشعب الجمهوري المعارض هجوماً حاداً على سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سورية، واتهم مساعد رئيس الحزب «ولي آبابا» خلال مؤتمر بعنوان «الباب المفتوح إلى السلام في سورية» في إسطنبول أمس (السبت) الحزب الحاكم في تركيا بالمساعدة في انهيار المؤسسات في سورية، فضلاً عن سياسته الخاطئة في تعاطيه مع قضية اللاجئين.

وناقش المؤتمر القضايا المتعلقة بالشأن السوري، بمشاركة ممثلين دبلوماسيين ومختصين من 22 دولة و30 ممثلاً عن منظمات المجتمع المدني، و100 صحفي محلي، وشخصيات عدة غير رسمية مقربة من النظام السوري.

في حين أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كلشدار أوغلو رغبته في إقامة علاقات صداقة مع سورية. وقال رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو: هدفنا هو تحقيق الاستقرار في سورية، وضمان عودة السوريين إلى بلادهم.

من جهة أخرى، نفذت المروحيات التركية - الأمريكية المشتركة طلعة جوية سابعة شمال سورية أمس، في إطار أنشطة المرحلة الأولى من خطوات إنشاء المنطقة الآمنة على المنطقة الحدودية التركية السورية. وانطلقت الطلعة المؤلفة من مروحيتين تابعتين للجيش التركي واثنتين تابعتين للقوات الأمريكية من أقجة قلعة التركية نحو المنطقة الحدودية، عقب تنفيذ 6 طلعات جوية سابقة ودوريتين بريتين في إطار تأسيس المنطقة الآمنة.